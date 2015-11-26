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BORNHOLM на Napalm Records



BORNHOLM заключили контракт с Napalm Records, на котором состоится релиз нового материала.



Вокалист Sahsnot: «Пришло время сообщить вам отличные новости. Последние два года мы работали как никогда напряженно. За это время мир полностью изменился, но это совершенно не повлияло на нас. Мы начали заниматься нашей следующей пластинкой — самый трудный, долгий и незабываемый период работы остался позади. В результате мы подписали контракт с Napalm Records, одним из самых лучших и сильных звукозаписывающих лейблов. Для нас это ознаменовало огромный прогресс и мы надеемся, что новая пластинка оправдает возложенные на нее надежды. Мы очень благодарны им за то, что они оказали доверие альбому и группе. В нашей жизни начинается новая эра, и я думаю, что мы нашли свое место»







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