Новое видео BORNHOLM



“Spiritual Warfare”, новое видео группы BORNHOLM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Apotheosis", выходящего пятого ноября на Napalm Records.



Трек-лист:



"I Divine"

"My Evangelium"

"Sky Serpents"

"The Key To The Shaft Of The Abyss"

"Black Shining Cloaks"

"Spiritual Warfare"

"Darkened Grove"

"To The Fallen"

"I Am War God"

"Apotheosis"

"Enthronement"







