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12 май 2021 : 		 Умер басист WARRIOR
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Умер басист WARRIOR



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Роб Фарр, наиболее известный по выступлениями с группой WARRIOR, умер в возрасте 58 лет. Он ушел во сне и был обнаружен девятого мая спустя два дня после выступления с RADIO 80'S, которое состоялось в The Kraken, Cardiff-by-the-Sea, California седьмого мая.

Dave DuCey (RHINO BUCKET, WARRIOR): «Я в шоке. Вчера скончался мой друг Роб Фарр. Мы вместе играли в группе 8 лет (NATIONAL DUST), и трудно поверить, что это правда. Мы вместе играли в Стерджисе в '06 и '07 и на бесчисленных других концертах. Мы играли вместе на фестивале Bang Your Head в 2009 году в Германии и на Rocklahoma в том же году с WARRIOR. Мы снова играли вместе на фестивале Keep It True в Германии с WARRIOR в 2014 году. Я записал с ним 2 альбома в NATIONAL DUST ("The Road Is My Home" и "National Dust III") и альбом с WARRIOR ("The Wars Of Gods And Men") в 2004 году. У него всегда была огромная, прекрасная улыбка, он любил играть на своей бас-гитаре и питал истинную любовь к музыке. Его будет очень не хватать. Покойся с миром, Роб!!!»

WARRIOR Bassist ROB FARR Dies At 58








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