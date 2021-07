сегодня



Видео с выступления WARRIOR



WARRIOR впервые с апреля 2014 года собрались вместе, чтобы почтить память басиста Роба Фарра и выступили в Cooks Corner, Trabuco Canyon, California.



Сет-лист:



01. Fight Or Fall



02. Mind Over Matter



03. Only The Strong Survive



04. Cold Fire



05. Defenders Of Creation



06. Fighting For The Earth



07. Welcome Aboard













просмотров: 186