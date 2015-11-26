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Видео с выступления WARRIOR
WARRIOR впервые с апреля 2014 года собрались вместе, чтобы почтить память басиста Роба Фарра и выступили в Cooks Corner, Trabuco Canyon, California.
Сет-лист:
01. Fight Or Fall
02. Mind Over Matter
03. Only The Strong Survive
04. Cold Fire
05. Defenders Of Creation
06. Fighting For The Earth
07. Welcome Aboard
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