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Видео с выступления WARRIOR



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WARRIOR впервые с апреля 2014 года собрались вместе, чтобы почтить память басиста Роба Фарра и выступили в Cooks Corner, Trabuco Canyon, California.

Сет-лист:

01. Fight Or Fall

02. Mind Over Matter

03. Only The Strong Survive

04. Cold Fire

05. Defenders Of Creation

06. Fighting For The Earth

07. Welcome Aboard

WARRIOR Reunites To Celebrate The Life Of Fallen Bass Player ROB FARR





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