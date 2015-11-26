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Oversense

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Новый альбом OVERSENSE выйдет весной



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Группа OVERSENSE объявила о том, что семнадцатого сентября состоится релиз их новой студийной работы, получившей название "Egomania". За сведение материала отвечал Danny Meyer в Sunway Studios, а мастеринг проводили Miro Rodenberg и Olaf Reitmeier в Gate Studio (Kamelot, Epica, Kissin’ Dynamite). 

OVERSENSE Announce Egomania Album



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