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Новый альбом OVERSENSE выйдет весной
Группа OVERSENSE объявила о том, что семнадцатого сентября состоится релиз их новой студийной работы, получившей название "Egomania". За сведение материала отвечал Danny Meyer в Sunway Studios, а мастеринг проводили Miro Rodenberg и Olaf Reitmeier в Gate Studio (Kamelot, Epica, Kissin’ Dynamite). |
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