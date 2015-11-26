все новости группы







Oversense

?

-

-





24 май 2021 : Новый альбом OVERSENSE выйдет весной



сегодня



Новый альбом OVERSENSE выйдет весной



Группа OVERSENSE объявила о том, что семнадцатого сентября состоится релиз их новой студийной работы, получившей название "Egomania". За сведение материала отвечал Danny Meyer в Sunway Studios, а мастеринг проводили Miro Rodenberg и Olaf Reitmeier в Gate Studio (Kamelot, Epica, Kissin’ Dynamite).







+0 -0



просмотров: 65

