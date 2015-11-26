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Новое видео OVERSENSE



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"Be", новое видео группы OVERSENSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Egomania", выходящего семнадцатого сентября на Dr. Music Records.

Трек-лист:

“Toast To The Devil”
“The Longing”
“Be”
“My Eden”
“Tear Me Down”
“Love”
“Faith”
“Rave In Hell”
“Antisocial”
“Memories”
“Extinction”

OVERSENSE Release



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