сегодня



Новое видео OVERSENSE



"Be", новое видео группы OVERSENSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Egomania", выходящего семнадцатого сентября на Dr. Music Records.



Трек-лист:



“Toast To The Devil”

“The Longing”

“Be”

“My Eden”

“Tear Me Down”

“Love”

“Faith”

“Rave In Hell”

“Antisocial”

“Memories”

“Extinction”







+0 -0



просмотров: 221