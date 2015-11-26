Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 68
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 58
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 29
*MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, вс... 23
*Новое видео KK'S PRIEST 21
[= ||| все новости группы



*

Memoria Avenue

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

MEMORIA AVENUE на Frontiers Music Srl



*
zoom
*
* *
Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с норвежской мелодик-рок-группой MEMORIA AVENUE, которая в настоящий момент работает над дебютным альбомом. В состав коллектива входит гитарист Tor Talle, который известен по группе NORTHERN LIGHT, а также по сочинению песен для Joe Lynn'a Turner'a (Rainbow, Deep Purple), Fergie Frederiksen'a (ex-Toto), Rob'a Moratti (ex-Saga), Steve'a Overland'a (FM) и Tony Mills'a (TNT, Shy).

MEMORIA AVENUE Sign To Frontiers Music Srl; Debut Album In The Works



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 186

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом