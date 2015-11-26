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MEMORIA AVENUE на Frontiers Music Srl



Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с норвежской мелодик-рок-группой MEMORIA AVENUE, которая в настоящий момент работает над дебютным альбомом. В состав коллектива входит гитарист Tor Talle, который известен по группе NORTHERN LIGHT, а также по сочинению песен для Joe Lynn'a Turner'a (Rainbow, Deep Purple), Fergie Frederiksen'a (ex-Toto), Rob'a Moratti (ex-Saga), Steve'a Overland'a (FM) и Tony Mills'a (TNT, Shy).







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