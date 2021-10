сегодня



Новое видео MEMORIA AVENUE



"Nathalia", новое видео группы MEMORIA AVENUE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Memoria Avenue", выходящего пятого ноября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Stuck"

"Stranded"

"Can't Blame It On The Rain"

"The Air That Breath"

"Waiting Forever"

"Nathalia"

"Sometimes"

"Run With Me"

"If You Fall"

"Someday"

"High As A Kite"

"Picket Fence"







