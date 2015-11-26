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Новое видео MEMORIA AVENUE
"Nathalia", новое видео группы MEMORIA AVENUE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Memoria Avenue", выходящего пятого ноября на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"Stuck"
"Stranded"
"Can't Blame It On The Rain"
"The Air That Breath"
"Waiting Forever"
"Nathalia"
"Sometimes"
"Run With Me"
"If You Fall"
"Someday"
"High As A Kite"
"Picket Fence"
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