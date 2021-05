Кавер-версия KISS от MINEFIELD

сегодня



Группа MINEFIELD, в состав которой входит Todd Kerns, представила видео с текстом на собственное прочтение композиции KISS "All American Man" из нового альбома:



"Alone Together"

"Seventh Heaven"

"Home"

"Rockstar"

"My Disease"

"All American Man"

"So Help Me"

"Hide Your Lyin"

"Lady Danger"

"Day By Day"







