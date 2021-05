сегодня



Видео с текстом от MINEFIELD



MINEFIELD опубликовали официальное видео с текстом на песню "Day By Day". Этот трек вошел в дебютный альбом коллектива:



"Alone Together"

"Seventh Heaven"

"Home"

"Rockstar"

"My Disease"

"All American Man"

"So Help Me"

"Hide Your Lyin"

"Lady Danger"

"Day By Day"







