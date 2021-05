все новости группы







14 май 2021 : Новое видео INNER STREAM



"Massive Drain", новое видео группы INNER STREAM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Stain The Sea, выходящего 16 июля на Frontiers Music Srl:



"Massive Drain"

"Fair War"

"Hunt You"

"Aftermath"

"Dance With Shades"

"Drown Me"

"If You Dare"

"Stain The Sea"

"The Bridge"

"Last Drink"

"Real"







