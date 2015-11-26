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Видео с текстом от INNER STREAM
"Last Drink", видео с текстом от группы INNER STREAM, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Stain The Sea", выходящего 16 июля на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"Massive Drain"
"Fair War"
"Hunt You"
"Aftermath"
"Dance With Shades"
"Drown Me"
"If You Dare"
"Stain The Sea"
"The Bridge"
"Last Drink"
"Real"
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