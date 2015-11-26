сегодня



Видео с текстом от INNER STREAM



"Last Drink", видео с текстом от группы INNER STREAM, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Stain The Sea", выходящего 16 июля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Massive Drain"

"Fair War"

"Hunt You"

"Aftermath"

"Dance With Shades"

"Drown Me"

"If You Dare"

"Stain The Sea"

"The Bridge"

"Last Drink"

"Real"

</div> </div>





+0 -0



просмотров: 145

