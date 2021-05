сегодня



Трейлер концертного релиза EARTHLESS



EARTHLESS выпустили концертный релиз "Live In The Mojave Desert", который доступен в цифровом варианте на Nuclear Blast и на физическом носителе через Giant Rock Records. Вдохновлением для него послужило знаменитое шоу PINK FLOYD "Live At Pompeii". Трейлер к этому релизу, включающий четыре минуты из 21-минутной “Sonic Prayer”, доступен ниже.



Трек-лист:



"Violence Of The Red Sea"

"Sonic Prayer"

"Lost In The Cold Sun"







