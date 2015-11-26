Трейлер концертного релиза EARTHLESS

EARTHLESS выпустили концертный релиз "Live In The Mojave Desert", который доступен в цифровом варианте на Nuclear Blast и на физическом носителе через Giant Rock Records. Вдохновлением для него послужило знаменитое шоу PINK FLOYD "Live At Pompeii". Трейлер к этому релизу, включающий четыре минуты из 21-минутной “Sonic Prayer”, доступен ниже.
Трек-лист:
"Violence Of The Red Sea"
"Sonic Prayer"
"Lost In The Cold Sun"
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