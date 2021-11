сегодня



Новый альбом EARTHLESS выйдет зимой



EARTHLESS выпустят новую работу, получившую название "Night Parade Of One Hundred Demons", 28 января на Nuclear Blast.



Альбом и его название были вдохновлены древней японской легендой, в которой орда демонов, призраков и других устрашающих упырей спускается на спящие деревни ночью, раз в год. Известная как Hyakki Yagyō, или "Night Parade Of One Hundred Demons", одна из версий этой легенды гласит, что любой, кто станет свидетелем этой потусторонней процессии, умрёт мгновенно, или будет унесён ночными созданиями. В результате жители деревни прячутся в своих домах, чтобы не стать жертвами этих сверхъестественных агрессоров.



«Мы с сыном наткнулись на "Night Parade of One Hundred Demons" в книге традиционных японских историй о привидениях, — объясняет басист Mike Eginton. — Мне нравится идея о том, что люди прячутся и могут чувствовать безумие, но не видеть его. Это страх перед неизвестностью».



Учитывая вдохновение альбома, неудивительно, что "Night Parade Of One Hundred Demons" имеет более зловещий характер по сравнению с остальным каталогом группы.



«Он определённо имеет более мрачный, почти зловещий характер по сравнению с тем, что мы делали в прошлом, — отмечает барабанщик Mario Rubalcaba. — Здесь больше паранойи и шумовых эффектов, а некоторые вещи Isaiah на тремоло напоминают мне моменты Джеффа Ханнемана в "Reign In Blood", когда кажется, что всё летит к чертям. Это довольно занятно».



В альбом войдут всего две композиции: 41-минутная заглавная и 20-минутная "Death To The Red Sun".







