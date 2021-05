сегодня



Новое видео LET US PREY



"In Suffering", новое видео группы LET US PREY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Virtues Of The Vicious", релиз которого состоялся двадцать четвёртого июля 2020 года на M-Theory Audio, а в качестве гостей в его записи принимали участие Jon Donais (Anthrax, Shadows Fall), Jimi Bell (Autograph, House of Lords).



Трек-лист:



"Above The Vaulted Sky"

"Virtues Of The Vicious"

"In Suffering"

"Halo Crown"

"Murder Thy Maker"

"The Saint Of Killers"

"Ghost Echoes"

"The Cruel Creation Of Me"

"Prey"

"And Hell Followed With Me"







просмотров: 143