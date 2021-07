сегодня



Новое видео LET US PREY



"Deadlight Sunset", новое видео группы LET US PREY, доступно для просмотра ниже. Эта песня, гостевое соло в которой исполнил Nick Petrino (Dee Snider), стала первой студийной работой с момента выпуска дебютного альбома "Virtues Of The Vicious".







