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Новая песня L.A. RATS
Группа L.A. RATS, в состав которой входят Nikki Sixx (MÖTLEY CRÜE), Rob Zombie, John 5 (ROB ZOMBIE, MARILYN MANSON) и Tommy Clufetos (OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH, ROB ZOMBIE), записали кавер-версию композиции австралийского кантри-исполнителя Джеффа Мака "I've Been Everywhere", которая войдет в саундтрек к фильму "The Ice Road". Видео с текстом доступно ниже. |
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