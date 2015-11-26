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L.A. Rats

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Новое видео L.A. RATS



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Группа L.A. RATS, в состав которой входят Nikki Sixx (MÖTLEY CRÜE), Rob Zombie, John 5 (ROB ZOMBIE, MARILYN MANSON) и Tommy Clufetos (OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH, ROB ZOMBIE), записала кавер-версию композиции австралийского кантри-исполнителя Джеффа Мака "I've Been Everywhere", которая войдёт в саундтрек к фильму "The Ice Road". Видео на этот трек доступно ниже.

L.A. RATS Feat. NIKKI SIXX, ROB ZOMBIE, JOHN 5 And TOMMY CLUFETOS:













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