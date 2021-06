Новое видео L.A. RATS

сегодня



Группа L.A. RATS, в состав которой входят Nikki Sixx (MÖTLEY CRÜE), Rob Zombie, John 5 (ROB ZOMBIE, MARILYN MANSON) и Tommy Clufetos (OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH, ROB ZOMBIE), записала кавер-версию композиции австралийского кантри-исполнителя Джеффа Мака "I've Been Everywhere", которая войдёт в саундтрек к фильму "The Ice Road". Видео на этот трек доступно ниже.





























