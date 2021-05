30 май 2021



Новое видео DEMON INCARNATE



"In Disguise", новое видео группы DEMON INCARNATE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Leaves Of Zaqqum", выходящего 18 июня на Metalville Records.



Трек-лист:



"In Disguise"

"The Liar’s Tongue"

"To Resist"

"Longing For Pt. 1"

"Black Veil"

"Lunar Majestic"

"Over The Under"

"Longing For Pt. 2"

"Serve The Cause"

"Grave Worms"







