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Demon Incarnate

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Видео с текстом от DEMON INCARNATE



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"The Liar's Tongue", новое видео с текстом от группы DEMON INCARNATE, доступно для просмотра ниже. Песня вошла в альбом "Leaves Of Zaqqum", выходящий 18 июня на Metalville Records.

Трек-лист:

"In Disguise"
"The Liar’s Tongue"
"To Resist"
"Longing For Pt. 1"
"Black Veil"
"Lunar Majestic"
"Over The Under"
"Longing For Pt. 2"
"Serve The Cause"
"Grave Worms"

DEMON INCARNATE Reveal



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