сегодня



Видео с текстом от DEMON INCARNATE



"The Liar's Tongue", новое видео с текстом от группы DEMON INCARNATE, доступно для просмотра ниже. Песня вошла в альбом "Leaves Of Zaqqum", выходящий 18 июня на Metalville Records.



Трек-лист:



"In Disguise"

"The Liar’s Tongue"

"To Resist"

"Longing For Pt. 1"

"Black Veil"

"Lunar Majestic"

"Over The Under"

"Longing For Pt. 2"

"Serve The Cause"

"Grave Worms"







+0 -0



просмотров: 139