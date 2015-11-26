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Видео с текстом от DEMON INCARNATE
"The Liar's Tongue", новое видео с текстом от группы DEMON INCARNATE, доступно для просмотра ниже. Песня вошла в альбом "Leaves Of Zaqqum", выходящий 18 июня на Metalville Records.
Трек-лист:
"In Disguise"
"The Liar’s Tongue"
"To Resist"
"Longing For Pt. 1"
"Black Veil"
"Lunar Majestic"
"Over The Under"
"Longing For Pt. 2"
"Serve The Cause"
"Grave Worms"
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