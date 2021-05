26 май 2021



Новое видео SPACE CHASER



"Remnants Of Technology", новое видео группы SPACE CHASER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Give Us Life, выходящего 16 июля на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- digipak-CD

- deluxe box set (pizza box, steel blue & gold w/ white splatter vinyl, demo cassette, back patch, art print, signed card - limited to 250 copies)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- purple / black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- midnight blue marbled vinyl (Nuclear Blast exclusive - limited to 200 copies)

- white vinyl (Green Hell / TCM exclusive - limited to 200 copies)

- ice blue marbled vinyl (EMP exclusive - limited to 200 copies)

- gold w/ black dust vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



"Remnants Of Technology"

"Juggernaut"

"Cryoshock"

"A.O.A"

"The Immortals"

"Signals"

"Burn Them All"

"Give Us Life"

"Antidote To Order"

"Dark Descent"







