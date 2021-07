сегодня



Новое видео SPACE CHASER



"Antidote To Order", новое видео группы SPACE CHASER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Give Us Life", доступного в следующих вариантах:



- digipak-CD

- deluxe box set (pizza box, steel blue & gold w/ white splatter vinyl, demo cassette, back patch, art print, signed card - limited to 250 copies)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- purple / black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- midnight blue marbled vinyl (Nuclear Blast exclusive - limited to 200 copies)

- white vinyl (Green Hell / TCM exclusive - limited to 200 copies)

- ice blue marbled vinyl (EMP exclusive - limited to 200 copies)

- gold w/ black dust vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



"Remnants Of Technology"

"Juggernaut"

"Cryoshock"

"A.O.A"

"The Immortals"

"Signals"

"Burn Them All"

"Give Us Life"

"Antidote To Order"

"Dark Descent"







+1 -0



просмотров: 308