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Новая песня LEVIATHAN PROJECT
“Solar Storm”, новая песня группы LEVIATHAN PROJECT, в состав которой входят Bobby Koeble (Death), Matt Nardo (Producer), Tk (Britny Fox) и Tim "Ripper" Owens (ex-Judas Priest), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "It’s Their World", выход которого намечен на четвертое июня.
Трек-лист:
“Leviathan”
“Deserted”
“Solar Storm”
“It’s Their World”
“In Time”
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