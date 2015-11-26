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Leviathan Project

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Новая песня LEVIATHAN PROJECT



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“Solar Storm”, новая песня группы LEVIATHAN PROJECT, в состав которой входят Bobby Koeble (Death), Matt Nardo (Producer), Tk (Britny Fox) и Tim "Ripper" Owens (ex-Judas Priest), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "It’s Their World", выход которого намечен на четвертое июня.

Трек-лист:

“Leviathan”
“Deserted”
“Solar Storm”
“It’s Their World”
“In Time”




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