25 апр 2022



Новое видео LEVIATHAN PROJECT



"Trapped", новое видео LEVIATHAN PROJECT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “The Final War”, выход которого намечен на 20 мая на Deko Entertainment:



Origin of Life

Trapped

My Ship Has Gone

Frequency

The Final War

Monolith

Ascension

Drown You

The Tower

To the Moon http://www.leviathanprojectband.com/







