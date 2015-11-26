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BATHORY ввели в ШЗСМ



BATHORY на церемонии двадцать седьмого мая были введены в Шведский Зал Славы Музыки (ШЗСМ) вместе с Py Bäckman'ом, Björn'ом Skifs'ом, Timbuktu и Lisa'ой Nilsson.



Для того чтобы артист был избран в ШЗМС, должно пройти 20 лет с момента выхода его дебютного альбома, чтобы «гарантировать его непреходящую историческую ценность». Исполнитель должен внести значительный вклад в развитие шведской популярной музыки, вдохновить на инновации и развитие музыкальной сцены. Жюри также уделяет внимание разнообразию, следя за тем, чтобы включить в список самые разные жанры.



«Основная идея Зала славы — отдать дань уважения разнообразию шведской музыки и навести мосты между поколениями», — объяснила Шарлотта Викинг, менеджер Зала славы шведской музыки, на пресс-конференции в 2015 году.



Зал славы шведской музыки расположен на улице Djurgården в Стокгольме рядом с музеем ABBA.













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