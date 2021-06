сегодня



Новое видео SKYEYE



"Soldiers Of Light", новое видео группы SKYEYE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Soldiers Of Light", выходящего 25 июня на Reaper Entertainment.



Трек-лист:



“The Arrival”

“King Of The Skies”

“Soldiers Of Light”

“Constellation”

“Brothers Under The Same Sun”

“In Saecula Saeculorum”

“Son Of God”

“Detonate”

“Eternal Starlight”

“Chernobyl”







