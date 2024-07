сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома SKYEYE



SKYEYE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "New Horizons", релиз которого намечен на 19 июля на Reaper Entertainment:



"The Descenders"

"Fight!"

"Far Beyond"

"Railroad of Dreams"

"Saraswati"

"New Horizons"

"The Voice from the Silver Mountain"

"Forgotten Nation"

"Nightfall"

"The Emerald River"

"1917"







