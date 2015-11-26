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Новая песня PRAISE THE PLAGUE



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"Blackening Swarm II", новая песня группы PRAISE THE PLAGUE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Obsidian Gate", выход которого запланирован на 30 июля на виниле, в диджипаке и в цифровом варианте.

Трек-лист:

"The Descent"
"Blackening Swarm II"
"Great Collapse"
"The Obsidian Gate"
"Beyond"
"The Ascent"

PRAISE THE PLAGUE Reveal First Single From New Album, The Obsidian Gate



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