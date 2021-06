сегодня



Новая песня PRAISE THE PLAGUE



"Blackening Swarm II", новая песня группы PRAISE THE PLAGUE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Obsidian Gate", выход которого запланирован на 30 июля на виниле, в диджипаке и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"The Descent"

"Blackening Swarm II"

"Great Collapse"

"The Obsidian Gate"

"Beyond"

"The Ascent"







