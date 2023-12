Видео с текстом от PRAISE THE PLAGUE

сегодня



Lifeforce Records опубликовали официальное видео с текстом к новому треку PRAISE THE PLAGUE Devourer, которая будет включена в выходящий 16 февраля альбом "Suffocating In The Current Of Time". http://www.praisetheplague.com/







