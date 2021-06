все новости группы







2 июн 2021 : Новое видео NECRONAUTICAL



2 июн 2021



Новое видео NECRONAUTICAL



"Hypnagogia", новое видео группы NECRONAUTICAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Slain In The Spirit, выходящего двадцатого августа на Candlelight/Spinefarm Records:



"Ritual & Recursion"

"Occult Ecstatic Indoctrination"

"Slain In The Spirit"

"Hypnagogia"

"Pure Consciousness Event"

"Necropsychonautics"

"Contorting In Perpetuity"

"Death Magick Triumphant"

"Disciple" (Slayer cover -CD exclusive)







