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Necronautical

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|||| 2 июн 2021

Новое видео NECRONAUTICAL



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"Hypnagogia", новое видео группы NECRONAUTICAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Slain In The Spirit, выходящего двадцатого августа на Candlelight/Spinefarm Records:

"Ritual & Recursion"
"Occult Ecstatic Indoctrination"
"Slain In The Spirit"
"Hypnagogia"
"Pure Consciousness Event"
"Necropsychonautics"
"Contorting In Perpetuity"
"Death Magick Triumphant"
"Disciple" (Slayer cover -CD exclusive)

NECRONAUTICAL To Release Slain In The Spirit Album In August; "Hypnagogia" Music Video Posted



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