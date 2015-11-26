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Новое видео NECRONAUTICAL



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"Necropsychonautics", новое видео группы NECRONAUTICAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Slain In The Spirit, выходящего двадцатого августа на Candlelight/Spinefarm Records:

"Ritual & Recursion"
"Occult Ecstatic Indoctrination"
"Slain In The Spirit"
"Hypnagogia"
"Pure Consciousness Event"
"Necropsychonautics"
"Contorting In Perpetuity"
"Death Magick Triumphant"
"Disciple" (Slayer cover -CD exclusive)

NECRONAUTICAL Drop "Necropsychonautics" Video



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