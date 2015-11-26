Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH и David всё 127
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 33
*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 29
*(В)дуй клоуну! 27
[= ||| все новости группы



*

Shotgun Mistress

*
Страна
AustraliaАвстралия
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Обложка и трек-лист нового альбома SHOTGUN MISTRESS



*
zoom
*
* *
SHOTGUN MISTRESS опубликовали обложку и трек-лист дебютного альбома, выход которого намечен на шестнадцатое июля на Crusader Records:

"Born 'N' Raised"
"Devil in Disguise"
"Bleed Me Out"
"No Friend of Mine"
"Collide"
"Natural Disaster"
"Save Me from Myself"
"Glorious Machine"
"Pretty Little Thing"
"Analyse"
"Grave Mistake"
"Technicolour Faded"
"May She Never Walk Alone"

Australia's SHOTGUN MISTRESS To Release Debut Album In July; Cover Artwork And Tracklist Revealed



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 48

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом