Обложка и трек-лист нового альбома SHOTGUN MISTRESS



SHOTGUN MISTRESS опубликовали обложку и трек-лист дебютного альбома, выход которого намечен на шестнадцатое июля на Crusader Records:



"Born 'N' Raised"

"Devil in Disguise"

"Bleed Me Out"

"No Friend of Mine"

"Collide"

"Natural Disaster"

"Save Me from Myself"

"Glorious Machine"

"Pretty Little Thing"

"Analyse"

"Grave Mistake"

"Technicolour Faded"

"May She Never Walk Alone"







