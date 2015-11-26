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Shotgun Mistress

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Страна
AustraliaАвстралия
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Новое видео SHOTGUN MISTRESS



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"Bleed Me Out", новое видео группы SHOTGUN MISTRESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Shotgun Mistress, выходящего шестнадцатого июля на Crusader Records.

Трек-лист:

"Born 'N' Raised"
"Devil in Disguise"
"Bleed Me Out"
"No Friend of Mine"
"Collide"
"Natural Disaster"
"Save Me From Myself"
"Glorious Machine"
"Pretty Little Thing"
"Analyse"
"Grave Mistake"
"Technicolour Faded"
"May She Never Walk Alone"

SHOTGUN MISTRESS Release Self-Titled Debut Album And Video For "Bleed Me Out"



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