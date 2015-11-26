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Motive Black

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1 июн 2021 : 		 MOTIVE BLACK на AFM Records
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|||| 1 июн 2021

MOTIVE BLACK на AFM Records



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Альтернативная группа из Лос-Анджелеса MOTIVE BLACK во главе с эффектной фронтвумен Elana Justin подписала контракт с AFM Records и выпустила новый видеоклип "Broken". MOTIVE BLACK - новейший коллектив на североамериканской метал сцене. Он образовался в 2018 году, когда Elana перебралась из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и объединила усилия с гитаристом и продюсером Nick Rowe (Bloodsimple, Vampire Weekend), обладателем премии Grammy. Дуэт переработал материал, с которым Elana уже работала в Большом Яблоке, добавив музыке тяжести.

"'Broken - это песня о разрушении "стен", которыми мы окружены. Это момент истины по отношению к страхам принимать риски, ведь мы делаем так много, чтобы обезопасить себя. Многим эта тема покажется близкой" - рассказала Elana. В ближайших планах группы - записать новые песни и выпустить дебютный альбом, возможно, в следующем году.

MOTIVE BLACK Sign With AFM Records; "Broken" Single And Video Released



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


2 июн 2021, 10:04		Зачем я это посмотрел ? Уж лучше бы она в порнухе снималась . Большему количеству людей доставила бы удовольствие.


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