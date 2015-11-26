все новости группы







Motive Black

?

-

-





1 июн 2021 : MOTIVE BLACK на AFM Records



1 июн 2021



MOTIVE BLACK на AFM Records



Альтернативная группа из Лос-Анджелеса MOTIVE BLACK во главе с эффектной фронтвумен Elana Justin подписала контракт с AFM Records и выпустила новый видеоклип "Broken". MOTIVE BLACK - новейший коллектив на североамериканской метал сцене. Он образовался в 2018 году, когда Elana перебралась из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и объединила усилия с гитаристом и продюсером Nick Rowe (Bloodsimple, Vampire Weekend), обладателем премии Grammy. Дуэт переработал материал, с которым Elana уже работала в Большом Яблоке, добавив музыке тяжести.



"'Broken - это песня о разрушении "стен", которыми мы окружены. Это момент истины по отношению к страхам принимать риски, ведь мы делаем так много, чтобы обезопасить себя. Многим эта тема покажется близкой" - рассказала Elana. В ближайших планах группы - записать новые песни и выпустить дебютный альбом, возможно, в следующем году.

</div>





+1 -1



( 1 ) просмотров: 306

