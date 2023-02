сегодня



Видео с текстом от MOTIVE BLACK



AFM Records опубликовали официальное видео с текстом на песню MOTIVE BLACK "Caged", которая взята из выходящего десятого февраля альбома Auburn:



"Lift Me Up" (feat. Carla Harvey)

"Broken" (feat. Ray Luzier, Marcos Curiel)

"Let Down"

"Bloodsport"

"Caged" (feat. Ray Luzier)

"Purge"

"Cellophane" (feat. Ray Luzier)

"Bad Decisions"

"Fake" (feat. Ray Luzier)

"Fight Alone" (feat. Ray Luzier)

"Auburn" (feat. Ray Luzier)







просмотров: 128