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Новое видео HORNDAL
"Growing Graves", новое видео группы HORNDAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Lake Drinker".
Трек-лист:
"Rossen"
"Horndal's Blodbad"
"The Uprising"
"The Black Wheel"
"Kalhygget"
"Ruhr"
"Growing Graves"
"Home"
"Thor Bear"
"Town Burner"
"Ormön"
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