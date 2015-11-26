Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH и David всё 127
*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 46
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 44
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN... 39
*(В)дуй клоуну! 27
[= ||| все новости группы



*

Horndal

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новое видео HORNDAL



*
zoom
*
* *
"Growing Graves", новое видео группы HORNDAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Lake Drinker".

Трек-лист:

"Rossen"
"Horndal's Blodbad"
"The Uprising"
"The Black Wheel"
"Kalhygget"
"Ruhr"
"Growing Graves"
"Home"
"Thor Bear"
"Town Burner"
"Ormön"

HORNDAL Release



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 123

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом