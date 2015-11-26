все новости группы







Horndal

?

-

-





5 июн 2021 : Новое видео HORNDAL

12 май 2021 : Новое видео HORNDAL



сегодня



Новое видео HORNDAL



"Growing Graves", новое видео группы HORNDAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Lake Drinker".



Трек-лист:



"Rossen"

"Horndal's Blodbad"

"The Uprising"

"The Black Wheel"

"Kalhygget"

"Ruhr"

"Growing Graves"

"Home"

"Thor Bear"

"Town Burner"

"Ormön"

</div> </div> </div>





+0 -0



просмотров: 123

