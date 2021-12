сегодня



ЕР HORNDAL выйдет зимой



HORNDAL объявили о выпуске нового ЕР, получившего название "Be Evil", 14 января на Prosthetic Records. В релиз, который будет доступен на 7-дюймовом жёлтом виниле тиражом 300 копий, войдут два трека: "Be Evil" и "Deceiver".

Speaking on the surprise announcement, Horndal comments: "Not ok, Google. What good-hearted company has a motto like 'Don't Be Evil'? Only a demon needs that type of everyday reminder. Perfect inspiration for a heavy tune."





