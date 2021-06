сегодня



Новое видео THE FIVE HUNDRED



"Our Demise", новое видео группы THE FIVE HUNDRED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома A World On Fire, выходящего 30 июля на Long Branch Records.



Трек-лист:



“Black Dogs”

“The Rising Tide”

“Our Demise”

“The Warmth”

“Walls Of Jericho” (feat. Andreas Bjulver)

“Your Apocalypse” (feat. Jeremy Gomez)

“With Scars”

“Our Curse”

“Agony”

“A World On Fire”







