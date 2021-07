сегодня



Новое видео THE FIVE HUNDRED



"Wall Of Jericho", новое видео группы THE FIVE HUNDRED при участии вокалиста CABAL Andreas'a Bjulver'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A World On Fire", выходящего тридцатого июля на Long Branch Records.



Трек-лист:



“Black Dogs”

“The Rising Tide”

“Our Demise”

“The Warmth”

“Walls Of Jericho” (feat. Andreas Bjulver)

“Your Apocalypse” (feat. Jeremy Gomez)

“With Scars”

“Our Curse”

“Agony”

“A World On Fire”







