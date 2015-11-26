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Tenacious D

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10 июн 2021 : 		 STEVE LUKATHER, AMY LEE, JACK BLACK в новом видео участника TENACIOUS D

1 окт 2018 : 		 TENACIOUS D опубликовали первый эпизод из серии анимационных роликов, представляющих новый альбом

5 сен 2018 : 		 DAVE GROHL записал барабаны для нового TENACIOUS D

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TENACIOUS D

13 фев 2015 : 		 WENDY DIO, TENACIOUS D о победе на Грэмми

9 фев 2015 : 		 TENACIOUS D взяли Грэмми

23 янв 2015 : 		 Гитарист TENACIOUS D выпускает сольную работу

5 июн 2012 : 		 Видео полного концерта TENACIOUS D

20 май 2012 : 		 Новое видео TENACIOUS D

14 июл 2010 : 		 TENACIOUS D отдали дань уважения DIO
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STEVE LUKATHER, AMY LEE, JACK BLACK в новом видео участника TENACIOUS D



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Участник TENACIOUS D Kyle Gass пригласил Amy Lee из EVANESCENCE, Steve'a Lukather'a из TOTO и своего коллегу Jack'a Black'a для участия в новом клипе "Vaccinated", его вариации на тему RAMONES' "I Wanna Be Sedated". Камео исполнили Samantha Bee, John C. Reilly, Kathy Najimy, Danko Jones и Ben Wells из BLACK STONE CHERRY.

TENACIOUS D





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