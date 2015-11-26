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STEVE LUKATHER, AMY LEE, JACK BLACK в новом видео участника TENACIOUS D



Участник TENACIOUS D Kyle Gass пригласил Amy Lee из EVANESCENCE, Steve'a Lukather'a из TOTO и своего коллегу Jack'a Black'a для участия в новом клипе "Vaccinated", его вариации на тему RAMONES' "I Wanna Be Sedated". Камео исполнили Samantha Bee, John C. Reilly, Kathy Najimy, Danko Jones и Ben Wells из BLACK STONE CHERRY.







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