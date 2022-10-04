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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 25
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 16
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
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Tenacious D

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4 окт 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE присоединилась к TENACIOUS D

1 июл 2022 : 		 TENACIOUS D планируют новый альбом

10 июн 2021 : 		 STEVE LUKATHER, AMY LEE, JACK BLACK в новом видео участника TENACIOUS D

1 окт 2018 : 		 TENACIOUS D опубликовали первый эпизод из серии анимационных роликов, представляющих новый альбом

5 сен 2018 : 		 DAVE GROHL записал барабаны для нового TENACIOUS D

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TENACIOUS D

13 фев 2015 : 		 WENDY DIO, TENACIOUS D о победе на Грэмми

9 фев 2015 : 		 TENACIOUS D взяли Грэмми

23 янв 2015 : 		 Гитарист TENACIOUS D выпускает сольную работу

5 июн 2012 : 		 Видео полного концерта TENACIOUS D

20 май 2012 : 		 Новое видео TENACIOUS D

14 июл 2010 : 		 TENACIOUS D отдали дань уважения DIO
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|||| сегодня

Вокалистка EVANESCENCE присоединилась к TENACIOUS D



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Вокалистка EVANESCENCE присоединилась к TENACIOUS D в рамках фестиваля Louder Than Life и исполнила "Kyle Quit The Band" и "Lee".

EVANESCENCE Vocalist AMY LEE Performs With TENACIOUS D At Louder Than Life 2022; Fan-Filmed Video Streaming






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4 окт 2022
Hellg
Шоу "Три толстяка".
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4 окт 2022
С
СтаканМарьиванны
Hellg, два толстяка и толстячка, будем же толерантными, ребята!

просмотров: 435

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