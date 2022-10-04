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Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания
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Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания
25
Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в...
18
Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI...
16
OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ...
13
Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC...
13
все новости группы
Tenacious D
США
Rock
Hard Rock
http://www.tenaciousd.com
Myspace:
http://www.myspace.com/tenaciousd
4 окт 2022
:
Вокалистка EVANESCENCE присоединилась к TENACIOUS D
1 июл 2022
:
TENACIOUS D планируют новый альбом
10 июн 2021
:
STEVE LUKATHER, AMY LEE, JACK BLACK в новом видео участника TENACIOUS D
1 окт 2018
:
TENACIOUS D опубликовали первый эпизод из серии анимационных роликов, представляющих новый альбом
5 сен 2018
:
DAVE GROHL записал барабаны для нового TENACIOUS D
6 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления TENACIOUS D
13 фев 2015
:
WENDY DIO, TENACIOUS D о победе на Грэмми
9 фев 2015
:
TENACIOUS D взяли Грэмми
23 янв 2015
:
Гитарист TENACIOUS D выпускает сольную работу
5 июн 2012
:
Видео полного концерта TENACIOUS D
20 май 2012
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Новое видео TENACIOUS D
14 июл 2010
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TENACIOUS D отдали дань уважения DIO
сегодня
Вокалистка EVANESCENCE присоединилась к TENACIOUS D
Вокалистка EVANESCENCE присоединилась к TENACIOUS D в рамках фестиваля Louder Than Life и исполнила "Kyle Quit The Band" и "Lee".
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4 окт 2022
Hellg
Шоу "Три толстяка".
1
1
4 окт 2022
С
СтаканМарьиванны
Hellg
,
два толстяка и толстячка, будем же толерантными, ребята!
просмотров: 435
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