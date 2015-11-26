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Sortilège

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Новый альбом SORTILÈGE выйдет летом



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SORTILÈGE двадцать седьмого августа на Verycords / Warner вернутся с новым альбомом "Phoenix", в который войдут двенадцать перезаписанных треков из прошлых альбомов, а также две новые композиции. За сведение отвечал Anthony Arconte, мастеринг выполнил Ted Jensen в Sterling Sound Studios.

FranceвЂ™s SORTILГ€GE Returns, Album Of Rerecorded Tracks Coming In August



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