Новая песня SORTILÈGE

SORTILÈGE двадцать седьмого августа на Verycords / Warner вернутся с новым альбомом "Phoenix", в который войдут двенадцать перезаписанных треков из прошлых альбомов, а также две новые композиции. За сведение отвечал Anthony Arconte, мастеринг выполнил Ted Jensen в Sterling Sound Studios. Обновлённая версия "D'ailleurs" доступна для прослушивания ниже.
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