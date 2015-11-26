Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Угадай басиста MEGADETH 31
*Новое видео YNGWIE MALMSTEEN 25
*Вокалист TESTAMENT: «Как-то Mustaine пытался запретить нам и... 24
*MEGADETH переписали партии пастора 23
*Новое видео MINISTRY 22
[= ||| все новости группы



*

Sortilège

*
Страна
FranceФранция
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новая песня SORTILÈGE



*
zoom
*
* *
SORTILÈGE двадцать седьмого августа на Verycords / Warner вернутся с новым альбомом "Phoenix", в который войдут двенадцать перезаписанных треков из прошлых альбомов, а также две новые композиции. За сведение отвечал Anthony Arconte, мастеринг выполнил Ted Jensen в Sterling Sound Studios. Обновлённая версия "D'ailleurs" доступна для прослушивания ниже.

Classic French Heavy Metal Band SORTILГ€GE Releases Second Single From Album Of Re-Recorded Songs











Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 210

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом