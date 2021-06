все новости группы







сегодня



Новое видео URNE



"The Palace of Devils & Wolves", новое видео группы URNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома Serpent & Spirit, выходящего двадцать пятого июня на Candlelight Records.



Трек-лист:



"Serpent & Spirit"

"The Palace of Devils & Wolves"

"Memorial"

"Moon & Sky"

"Desolate Heart"

'Envy The Dead"

"Memorial - Sing Me To Rest"

"A Tomb So Frail"







просмотров: 95