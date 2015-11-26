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Urne

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8 июн 2021 : 		 Новое видео URNE
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Новое видео URNE



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"The Palace of Devils & Wolves", новое видео группы URNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома Serpent & Spirit, выходящего двадцать пятого июня на Candlelight Records.

Трек-лист:

"Serpent & Spirit"
"The Palace of Devils & Wolves"
"Memorial"
"Moon & Sky"
"Desolate Heart"
'Envy The Dead"
"Memorial - Sing Me To Rest"
"A Tomb So Frail"

URNE Release Official Music Video For "The Palace of Devils & Wolves"



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