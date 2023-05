сегодня



Новое видео URNE



"Becoming The Ocean", новое видео группы URNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома A Feast On Sorrow, выходящего 11 августа на Candlelight Records:



"The Flood Came Rushing In"

"To Die Twice"

"A Stumble Of Words"

"The Burden"

"Becoming The Ocean"

"A Feast On Sorrow"

"Peace"

"The Long Goodbye/Where Do We Go When We Die?"







