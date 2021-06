все новости группы







15 июн 2021 : Новое видео PENTRAL



Новое видео PENTRAL



"The Shell I’m Living In", новое видео группы PENTRAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "What Lies Ahead Of Us", выпущенного седьмого мая.







