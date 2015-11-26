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Pentral

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|||| 8 июл 2021

Новое видео PENTRAL



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"Disconnected", новое видео группы PENTRAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "What Lies Ahead Of Us", выпущенного седьмого мая.

Трек-лист:

"Silent Trees"
"All My Wounds"
"Disconnected"
"Letters From Nowhere"
"Aiming For The Sun"
"A Gift From God"
"No Real Colour In Souls"
"The Shell I’m Living In"
"Are You Satisfied?"
"The Law"

PENTRAL Debut



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