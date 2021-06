сегодня



Новая песня ETERNAL SILENCE



"Ancient Spirit", новая песня группы ETERNAL SILENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Timegate Anathema", выход которого запланирован на восьмое октября на Rockhots Records.



Трек-лист:



“The Way Of Time”

“Edge Of The Dream”

“Ancient Spirit”

“Heart Of Lead”

“Lonely”

“Glide In The Air”

“Rain”

“My Soul Sad Until Death”

“Firefly”

“Red Death Masquerade”







