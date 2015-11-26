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Новое видео ETERNAL SILENCE



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“Red Death Masquerade”, новое видео группы ETERNAL SILENCE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Timegate Anathema", выход которого запланирован на восьмое октября на Rockhots Records.

Трек-лист:

“The Way Of Time”
“Edge Of The Dream”
“Ancient Spirit”
“Heart Of Lead”
“Lonely”
“Glide In The Air”
“Rain”
“My Soul Sad Until Death”
“Firefly”
“Red Death Masquerade”

ETERNAL SILENCE Shares Edgar Allen Poe Inspired Video вЂњRed Death MasqueradeвЂќ



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