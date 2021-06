все новости группы







19 июн 2021 : Вокалист DISARMONIA MUNDI в INFERNALIZER



"Leave A Scar", новое видео группы INFERNALIZER, основанной вокалистом DISARMONIA MUNDI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Ugly Truth", выпущенного в феврале на Rockshots Records.



Трек-лист:



"Night Shift"

"The Outsider"

"Leaving So Soon?"

"In Retrospect"

"Cruel Intentions"

"The Ugly Truth"

"In This World Or The Next"

"Leave A Scar"

"I Don’t Wanna Be Me"

"Autumn Of Terror"







