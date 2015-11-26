Вокалист DISARMONIA MUNDI в INFERNALIZER

"Leave A Scar", новое видео группы INFERNALIZER, основанной вокалистом DISARMONIA MUNDI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Ugly Truth", выпущенного в феврале на Rockshots Records.
Трек-лист:
"Night Shift"
"The Outsider"
"Leaving So Soon?"
"In Retrospect"
"Cruel Intentions"
"The Ugly Truth"
"In This World Or The Next"
"Leave A Scar"
"I Don’t Wanna Be Me"
"Autumn Of Terror"
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