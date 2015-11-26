Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 264
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 43
*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 33
*Новое видео KK'S PRIEST 22
*Лучший рифф у LED ZEPPELIN 17
[= ||| все новости группы



*

Infernalizer

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Вокалист DISARMONIA MUNDI в INFERNALIZER



*
zoom
*
* *
"Leave A Scar", новое видео группы INFERNALIZER, основанной вокалистом DISARMONIA MUNDI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Ugly Truth", выпущенного в феврале на Rockshots Records.

Трек-лист:

"Night Shift"
"The Outsider"
"Leaving So Soon?"
"In Retrospect"
"Cruel Intentions"
"The Ugly Truth"
"In This World Or The Next"
"Leave A Scar"
"I Don’t Wanna Be Me"
"Autumn Of Terror"

INFERNALIZER Feat. CLAUDIO RAVINALE Of DISARMONIA MUNDI Unveil New Music VideoВ вЂњLeave A ScarвЂќ



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 215

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом